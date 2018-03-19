المسابقات ترفض طلب الأهلي بشأن كأس خادم الحرمين

المواطن - الرياض

رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب النادي الأهلي بتأجيل موعد مباراته أمام الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين من الجمعة إلى السبت.

وفي تصريح إذاعي، قال نعيم البكر رئيس اللجنة إن الموعد المحدد سابقًا كان باختيار مسؤولي الأهلي، لكنه بخلاف ذلك فهناك عوامل أخرى تدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بعدم تأجيل اللقاء لموعد لاحق.

وأضاف أنه من بين العوائق التي تحول دون تلبية رغبة مسؤولي الأهلي هو ضيق الوقت بالإضافة إلى مواعيد طاقم الحكام الأجانب الذين سيتولون إدارة المباراة ونقل تقنية الفيديو.

وأوضح أن كل تلك الأمور هي السبب الرئيسي وراء صعوبة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

وشدد البكر على أن تحديد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يكون بموعد مقترح، والقرار النهائي بيد الجهات العليا.

وستقام مباراة الأهلي مع الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين يوم 30 مارس بدلًا من اليوم التالي.







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