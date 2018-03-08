القحطاني يجلد حمد بن جاسم : زمن المجاملة على مراهقتك السياسية انتهى

المواطن - الرياض

لقن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، حمد بن جاسم درسًا قاسيًا لن ينساه في اليوم الأول للوزير القطري على تويتر.

وكان حمد بن جاسم كتب عدة تغريدات عبر حسابه على تويتر لأول مرة في محاولة يائسة منه لإقناع تميم بن حمد ووالده أنه يستطيع أن يتواصل عبر الفضاء الإلكتروني، أو يدافع عن قطر بعد أن ورطها في براثن الإرهاب لسنوات طويلة.

ولم يصمد حمد بن جاسم أمام تغريدات المستشار القحطاني اللاذعة التي جاءت مدعومة بالأدلة والبراهين والتي فضحت قطر ومحاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار جيرانها.

وقال المستشار القحطاني: حمد بن جاسم يتكلم عن الجيش الإلكتروني!.. من الذي منذ ٢١ عامًا وهو يدفع المليارات لصناعة إعلامية متكاملة لهدم المنطقة؟ من يمول إعلام الظل (عربي٢١ وميدل إيست إي إلخ)؟ من الذي ثبت بالدليل القاطع بناءه لمنظومة خلايا عزمي الإلكترونية بأكثر من ٧٠ ألف حساب حتى الآن بأسماء وهمية سعودية؟

وأضاف المستشار القحطاني: حمد بن جاسم لم يستوعب حتى الآن أن زمن المجاملة والصبر على “المراهقة السياسية” و”التصرفات العدائية” قد ولى، فنحن في مرحلة عنوانها الحزم والعزم.. سياستك القديمة القائمة على تطبيق مبدأ “رمتني بدائها وانسلت” لا مكان لها اليوم. مثال لهذه السياسة: تطبيعكم مع إسرائيل واتهام الكبار بذلك!

وانضم عدد من المغردين السعوديين والخليجيين للمستشار القحطاني فيما قاله وكشفوا دور حمد بن جاسم في الوقيعة بين الأنظمة العربية والخليجية.

وقال الإعلامي طلال الضوي: حساب حمد بن جاسم مسجل في تويتر منذ ٢٠١٥ وهو كان أحد الذباب التابع لخلايا الإسرائيلي عزمي حتى وثق حسابه قبل يومين.

وأضاف: ظهوره الآن وتوثيق حسابه وحتى تغريداته الست هي إعلان إفلاس العصابات الحاكمة في الدويلة وفشل ذريع لمرتزقتهم وخلايا الإسرائيلي عزمي.

وختم بقوله: يا بن جبر الصغير يبقى صغير.

بدوره قال الإعلامي منصور الخميس: أيقن عزمي بشارة بعد دخول “خيال المآتة” الباهت في تويتر والذي تحول إلى مادة للتندر والسخرية أن دخول المجرم حمد بن جاسم الطموح إلى السلطة في قطر فرصته ليفرد عضلاته بتغريدات فضحت نواياه من تواجده في تويتر ضد تميم ضعيف الشخصية ووزير خارجيته ليبدو الصوت المؤثر والأقوى في منظومة الحكم.

أما الداعية نايف العساكر فقد كتب مغردًا: حمد بن جاسم عميد الفساد في العالم.. يحمل وزر الدماء التي سفكت، والأرواح التي هلكت، والبلدان التي دمرت، والأسر التي شردت،.. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك.







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