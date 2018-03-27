المستوى أهم من النتيجة أمام بلجيكا.. وتنقُّل معسكر الأخضر جيد

المواطن - مروة نبيل

أشاد النُقاد الرياضيون بتنقُّل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خاصة أنه سيواجه الأمر ذاته خلال مشاركته في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية مباراة بلجيكا الودية.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره البلجيكي مباراة ودية دولية على ملعب الملك بودوان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر للمشاركة في منافسات مونديال روسيا.

وقال الناقد الرياضي مريح المريح: “التنقل خلال المعسكر أمر جيد، لأن المنتخب السعودي سيتنقل خلال كأس العالم بروسيا كثيرًا.. منتخب بلجيكا ليس كما كان في 94 ولقاء اليوم هو التجربة الحقيقية للأخضر”.

وتابع المريح تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “أستغرب لغة التشاؤم بأن المنتخب السعودي سيتلقى أهدافاً كثيرة في المونديال والواجب علينا أن ندعمه معنويًا.. لو كان منتخبنا ضعيفًا لما تأهل لكأس العالم”.

وعلق الناقد الرياضي فهد بارباع على مباراة الأخضر الودية الدولية اليوم قائلًا: “المنتخب البلجيكي خامس العالم والمواجهة ستكون مهمة .. الوقت بين مواجهة الأخضر لمنتخبي البيرو وألمانيا ضيق”.

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي محمد البكر: “ثقافة المباريات الودية لم تصل بشكل جيد للاعبي المنتخب السعودي لأنها تحتاج للجدية والحماس .. ألمانيا فازت على البرازيل بالـ7 فتوقفوا عن جَلد الذات.. المستوى أهم من النتيجة أمام بلجيكا”.







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