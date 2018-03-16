المصريون بالخارج يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية

المواطن - القاهرة

بدأ الناخبون المصريون في الخارج اليوم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وفتحت السفارات المصرية وقنصلياتها في كل من الصين وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا أبوابها أمام الناخبين الراغبين في المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى عملية إدلاء المواطنين المصريين بأصواتهم خارج مصر، الجمعة والسبت والأحد، ويمكن للناخبين إحضار أصل جواز السفر المميكن ساري الصلاحية أو أصل بطاقة الرقم القومي، دون الحاجة للتسجيل المسبق، حيث يحق لأي مواطن مصري مقيم في الخارج خلال توقيت الانتخابات الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية مصرية بالدولة المتواجد بها.







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