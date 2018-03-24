المصري تريزيجيه: التحدي ما زال مستمرًا أمام الفراعنة

المواطن – متابعة

قال لاعب المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف قاسم باشا التركي لكرة القدم، إن التحدي ما زال مستمرًا أمام منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال تريزيجيه إن التحدي ما زال مستمرًا وهو ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

وجاءت تغريدة تريزيجيه بعد الهزيمة التي مُني بها المنتخب المصري في الوقت القاتل من البرتغال وديًا في إطار استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري.

وكان المنتخب المصري متقدمًا بهدف لمحمد صلاح قبل أن يقلب كريستيانو رونالدو الطاولة ويسجل هدفين في الدقيقتين 92 و95 ليخرج المنتخب البرتغالي فائزًا باللقاء.

وسيخوض المنتخب المصري يوم الثلاثاء المقبل مباراة ودية ثانية أمام اليونان استعدادًا للعرس العالمي.

ويلعب المنتخب المصري في كأس العالم بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيفة وأورجواي والسعودية.







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