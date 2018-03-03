المصري صلاح يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع هاري كين

المواطن – عبدالناصر سيد

نجح المهاجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، في اقتسام صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع هاري كين مهاجم توتنهام.

واستغل صلاح تعثر منافسه على الصدارة هاري كين وعدم نجاحه في تسجيل هدف خلال مباراة فريقه أمام هيديرسفيلد تاون في الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتمكن صلاح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في مباراة فريقه الجارية حاليًّا أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة ذاتها في الدقيقة 40 من المباراة.

وبذلك، رفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 24 هدفًا في الموسم الحالي للدوري متساويًا مع هاري كين، وبإمكانه التغريد منفردًا على القمة في حالة تسجيله للمزيد من الأهداف خلال اللقاء ذاته في شوط المباراة الثاني.

وسجل محمد صلاح مع نادي ليفربول في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ليعادل رقم دانييل ستوريدج عام 2014 عندما سجل في 5 مباريات متتالية.







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