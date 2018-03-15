المعلمي: بيان مجلس الأمن دعا لتفتيش السفن القادمة لليمن لمنع تهريب السلاح

المواطن - متابعة:

أوضح مندوب المملكة السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، أنَّ مجلس الأمن، دعا اليوم، إلى تفتيش السفن القادمة إلى اليمن لمنع تهريب الأسلحة.

وقال مندوب المملكة إنَّ معاناة اليمنيين سببها اختطاف الحوثيين للدولة اليمنية.

وأضاف المعلمي أنَّ هجمات إيران الإلكترونية جزء من الإرهاب الإيراني.

وأردف أنَّ بيان مجلس الأمن يدين هجمات الميليشيات الحوثية في اليمن.

وتابع المعلمي أنَّ إجماع مجلس الأمن على البيان الرئاسي يؤكد حجم الدعم الدولي لليمن.

وزاد قائلًا، إنَّ إجماع مجلس الأمن على البيان الرئاسي يؤكد حجم الدعم الدولي لليمن.

وفي جلسته، أعرب مجلس الأمن اليوم عن قلقه من محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية في ممر باب المندب.

كما نوه مجلس الأمن اليوم بعزم التحالف العربي بقيادة السعودية على إنشاء جسر جوي إلى مأرب لإيصال المساعدات وتوزيعها.

ورحب المجلس بتعهد الإمارات والسعودية بالمساهمة بنحو مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني.







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