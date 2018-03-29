المغامسي لـ ولي العهد: ينظر المنصفون إلى جهودك بإكبار

المواطن - الرياض

أثنى إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي على جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الداخل والخارج.

وأشاد المغامسي بما يقوم به ولي العهد من لقاءات وجولات خارجية آخرها زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة.

وقال المغامسي في تغريدة له عبر تويتر : ردّك الله سالما غانماً يا وليّ العهد .. ينظر المنصفون إلى جهودك بإكبار .. فمن أبواب السياسة ما لا يَدخلها الورع لأنها مصالح أُمَّة لا تربية أفراد ، وبعض الشر لا يُدْفعُ إلاّ بشرٍ مثله .

وختم المغامسي بقوله : وليس لضعيف الرأي مقام يُرجى أو يُهاب.







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