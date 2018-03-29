المغلوث يشرح لـ “المواطن” عوائد مشروع الطاقة الشمسية مع سوفت بنك

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث أن مشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 الذي وقعته المملكة قبل يومين مع سوفت بنك يهدف إلى إنتاج الطاقة الشمسية محليا الأمر الذي يشكل خطوة إيجابية نحو تنويع مصادر الدخل للمملكة .

وأكد المغلوث في تصريحات خاصة لـ ” المواطن “أن الطاقة الشمسية هي طاقة المستقبل التي يستفاد منها والاستثمار فيها محليا ودوليا، موضحًا أنه يمكن الاستثمار فيها من خلال جلب المستثمرين الأجانب وتحفيز القطاع الخاص بالمشاركة، بالإضافة إلى الأمر الذي يؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي من خلال تنويع المصادر وتوفير الفرص الوظيفية وتحسين نمط الحياة .

وتابع أن هذا لا يتم إلا بوجود مشروعات عملاقة وتوسع في نماذج جديدة غير تقليدية كالطاقة والتقنية، وبلا شك أن رؤية ” سوفت بنك ” هو بنك رائد يدعم تلك المشروعات من خلال الخبرة والدراية الكاملة وهذه الاتفاقية الموقعة لإنشاء شركة توليد الطاقة الشمسية تشكل قوة اقتصادية في الوطن العربي لما تتمتع به المملكة من موقع استراتيجي في نطاق (الحزام الشمسي) وموارد تساعد على توفير الطاقة بشتى الوسائل الممكنة .

وأكد أن المملكة تتمتع بعدد من المميزات التي تجعلها قادرة على توظيف تلك المقومات لصالحها، لا سيمّا في مجال الطاقة المتجددة، وما خطة مشروع الطاقة الشمسية التي قام بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إلا نواة في هذا المجال الحيوي، فبعض المناطق في المملكة تتمتع بكمية إشعاع شمسي عالٍ تصل إلى 2500 KWHR للمتر المربع الواحد.

وأضاف أن توقيع مذكرة تفاهم مع سوفت بنك لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بطاقة 200 غيغاواط – يعتبر أكبر بأربعة أضعاف من الطاقة الشمسية الحالية في أميركا – مما سيجعل المملكة أكبر مستخدم للطاقة الشمسية في العالم بلا منازع متجاوزة الصين التي تتصدر مستخدمي الطاقة الشمسية في العالم بطاقة شمسية تصل إلى نحو 120 غيغاواط .

ولفت إلى أن هذا المشروع سيمكن المملكة العربية السعودية من أن تتبوأ مركزا متقدما في إنتاج الطاقة المتجددة في العالم وهناك عائدات كبيرة منتظرة من هذا المشروع منها:

1- نقل المعرفة وتوطينها محليا عبر التعليم والتدريب والتصنيع والبحث والتطوير واستخدامها كمحرك للنمو التقني والاقتصادي.

2-تطوير رأس المال البشري الشاب وهذا العنصر هو الأهم وهو محور اهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية.

3-تحقيق الاستدامة في التنمية عبر وجود طاقة مستدامة ومتجددة .

4-إنجاز وبناء مصفوفة طاقة متكاملة نظيفة ورخيصة بالإضافة إلى الغاز الطبيعي والطاقة النووية .

5-توفير الطاقة لمناطق من المملكة .

6-توفير عشرات الملايين سنويا من براميل النفط الثمينة التي تهدر الآن سنويا لإنتاج كهرباء .

7-إنشاء قيمة مضافة عالية من هذا المشروع .

في ختام تصريحه لـ ” المواطن ” أكد المغلوث أن إنجاز مشروع الطاقة الشمسية بحلول 2030 وبقيمة 200 مليار دولار وبمساحة أكبر من طوكيو يوفر 100 ألف وظيفة في السعودية ويزيد الناتج المحلي بـ12 مليار دولار ويوفر 40 مليار دولار سنويا .







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