الملك يتلقى برقيات استنكار وإدانة من قيادة الكويت للصواريخ الحوثية

المواطن - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة من داخل الأراضي اليمنية والتي قامت قوات الدفاع الجوي السعودي باعتراضها جميعاً وتدميرها.

وأشار سموه إلى أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أمن وسلامة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق يتنافى مع كافة الشرائع والقيم والمبادئ الدولية، مؤكداً تعاطف دولة الكويت مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، سائلاً سموه المولى تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، سائلا الله عزوجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية استنكار وإدانة مماثلة من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :