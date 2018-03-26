الملك يصل مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية

المواطن- الرياض

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية.

ويرعى الملك سلمان، اليوم الاثنين، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين، بالرياض.

وكان الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، قد أعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ40 لهذا العام 1439هـ- 2018م، في فروعها الخمسة، حيث حصل خمسة علماء من ثلاث قارات على جائزة الملك فيصل العالمية.

وفاز الدكتور أرواندي جاسوير من إندونيسيا بجائزة خدمة الإسلام، والدكتور بشار عواد من الأردن بجائزة الدراسات الإسلامية، والدكتور شكري المبخوت، من تونس بجائزة اللغة العربية والأدب، فيما فاز الدكتور جيمس أليسون من الولايات المتحدة الأميركية بجائزة الطب، والدكتور جون بول من بريطانيا بجائزة العلوم.

وأعرب الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز السُبيّل عن سعادته برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين. وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: نحن في جائزة الملك فيصل سعداء جدًّا برعاية خادم الحرمين الشريفين؛ حيث عودنا دائمًا كما عودنا ملوك المملكة العربية السعودية برعايتهم الدائمة لحفل جائزة الملك فيصل ومتابعتهم الدائمة.

وأشار إلى أن سمو الأمير خالد الفيصل عادةً في يناير يعلن أسماء الفائزين وفي نهاية شهر مارس، وكما هو المعتاد يحضر خادم الحرمين الشريفين ويسلم الجوائز للفائزين، واحتفال الغد يشمل أيضًا الاحتفاء بمرور 40 عامًا على منح جائزة الملك فيصل فهي مناسبة كبيرة.







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