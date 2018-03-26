المملكة يحميها أبناؤها.. شكرًا لأبطال الدفاع الجوي درع الآمنين

المواطن- عبدالرحمن دياب

أشاد مغردون على موقع “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، ببطولة قوات الدفاع الجوي التي تجلت في اعتراض صاروخ فوق سماء الرياض مساء الأحد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وانهالت عبارات الشكر والتقدير لدرع المملكة الذي يقف بالمرصاد لجميع المحاولات الخبيثة لاستهداف الآمنين وترويع الأبرياء.

وشكر رضوان الرشيد رجال القوات المسلحة البواسل، وكتب: “اللهم احفظ بلادنا من كل شر.. شكرًا لقوات الدفاع الجوي وجنودنا البواسل في كل مكان الساهرون على حفظ الأمن والدفاع عنه”.

وشددت وزارة الخارجية في تغريدة لها على أن “المملكة يحميها أبناؤها، ونحن آمنون بفضل الله ثم بقواتنا الباسلة”.

ودعا العنزي بقوله: “اللهم أعطِ إخواننا الأبطال بالقوة والعزيمة واحفظهم يا رب العالمين واحفظ يا رب بلاد الحرمين وأنت خير حافظ وأدم علينا الأمن والأمان”.

ومن جانبه، قال علي بن رماح: “يظنّون أنهم دبوا الرعب بقلوب المواطنين، لكن بشروهم أن العكس حدث.. شاهدوا كيف تصدت قواتنا للصواريخ وزدنا اطمئنان لله عز وجل.. الحمد بلادي أمن وأمان”.

أما عبدالرحمن الساحلي فغرد بقوله: “شكرًا أبطال الدفاع الجوي.. اللهم احفظ بلادنا وأهلنا وجنودنا وروع من يروعهم وأشغل أعداءنا في نفسهم ورد كيدهم في نحرهم”.

وقدم أبو فهد شكره لأبطال القوات المسلحة البواسل، وكتب: “اللهم لك الحمد على نعمة السعودية ونحن لا نملك لهذا الوطن الغالي سوى درع وسيف الجيش.. فشكرًا أبناء القطاعات العسكرية”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :