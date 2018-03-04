المنافسة تشتعل على ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما

المواطن - محمد سمعه

اشتد الصراع وبقوة بين الأندية على ترتيب الدوري الإيطالي؛ وذلك من أجل الفوز باللقب مع نهاية الموسم.

وكانت مباريات الجولة ال27 من الكالتشيو بدأت بالأمس ونجح نادي سبال في الفوز على نادي بولونيا بهدف دون رد سجله اللاعب ألبيرتو جراسي وذلك من أجل تحسين مركز سبال في ترتيب الدوري الإيطالي.

أما المباراة الثانية فشهدت فوز يوفنتوس على نادي لاتسيو بهدف دون رد سجله اللاعب باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقترب يوفنتوس من نادي نابولي متصدر ترتيب الدوري الإيطالي.

وفي المباراة الثالثة سقط فريق نابولي في فخ الخسارة أمام نادي روما برباعية مقابل هدفين في نتيجة مفاجئة لنادي الجنوب الإيطالي، ليتجمد رصيد نابولي عند 69 نقطة في المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي.

تُقام اليوم 7 مباريات في إطار استكمال باقي مباريات الجولة ال27 من الكالتشيو، حيث يتنافس 14 فريقاً من أجل تحسين المراكز في ترتيب الدوري الإيطالي خلال مباريات الجولة الحالية.

وتُقام المباراة الأولى بين ناديي جنوى وكالياري، حيث يتواجد في المركز ال13، أما نادي كالياري فيتواجد في المركز ال14 في الدوري الإيطالي.

كذلك تُقام مباراة نارية اليوم بين ناديي ميلان وإنتر ميلان في ديربي الغضب الشهير بين الفريقين، حيث يتواجد ميلان قبل المباراة في المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الخامس.

ويسعى نادي يوفنتوس للاقتراب من نادي نابولي لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي خلال المرحلة المقبلة، حيث يأمل البيانكونيري في الفوز بالدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي.

أما نادي ميلان فيسعى إلى الفوز على إنتر ميلان وذلك من أجل الاقتراب من المربع الذهبي في ترتيب الدوري الإيطالي للتأهل إلى بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

يتواجد نابولي في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

أما نادي روما فيتواجد في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :