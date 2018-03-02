المنافسة تشتعل على قمة إسبانيا بعد سقوط برشلونة أمام بالماس

المواطن- عبدالناصر سيد

اشتعلت المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وأتليتيكو مدريد بعدما سقط الفريق الكتالوني مساء الخميس في فخ التعادل مع لاس بالماس في الجولة الـ26 للمسابقة المحلية.

وبتعادل اليوم، تقلص فارق النقاط بين برشلونة المتصدر وأتليتيكو مدريد الوصيف إلى خمس نقاط، حيث ارتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 66 نقطة، فيما ارتفع رصيد لاس بالماس إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

تمكن برشلونة من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق الأرجنتيني ليونيل ميسي ليكون بذلك قد نجح في تسجيل هدف في 36 ملعبًا خلال مشواره مع الفريق الكتالوني.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للاس بالماس في الدقيقة 48 نفذها الأرجنتيني جوناثان كاييري في الشباك محرزًا التعادل.

وتُعَدّ هذه الركلة هي الأولى ضد برشلونة منذ مباراة سيلتا فيغو في فبراير 2016، وتحديدًا بعد مرور 79 جولة من الدوري المحلي.







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