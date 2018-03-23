المنتخب السعودي الأولمبي يخسر بثلاثية أمام نظيره المصري

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي الأولمبي بثلاثية أمام نظيره المصري، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين في جدة، مساء اليوم الجمعة، خلال أول مباراة يقودها المدرب الوطني سعد الشهري.

واستضاف المنتخب السعودي الأولمبي نظيره المصري على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018.

ونجح الأولمبي المصري في التقدم على المنتخب السعودي سريعًا، حيث سجل لاعب النادي الأهلي المُعار لصفوف سموحة، ناصر ماهر، الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف لاعب الداخلية ناصر منسي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ونظيره المصري، سجل ناصر منسي الهدف الثاني له والثالث للفراعنة، وانتفض لاعبو الأخضر بعد الهدف الثالث وضغطوا لإحراز أهداف.

واستطاع لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي في تسجيل هدفين خلال 5 دقائق فقط، عن طريق الثنائي نواف نوح وعمار النجار في الدقيقتين 62 و67، ولم تنجح محاولاتهم في إحراز هدف التعادل.

وتُعد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي هي الأولى التي يقودها سعد الشهري بعد تعيينه مدربًا للأخضر، كما أنها المواجهة الأولى لمدرب المنتخب المصري الأولمبي شوقي غريب.

ومن المُقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأولمبي مباراة أخرى أمام نظيره المصري في إطار استعداداتهم للمنافسات المقبلة.







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