المنتخب السعودي يُغادر إلى ملعب مباراة أوكرانيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مغادرة بعثة الأخضر الأول، وأنها في طريقها إلى ملعب بلدية ماربيا، استعدادًا لانطلاق مباراة أوكرانيا الودية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”، مغادرة بعثة الأخضر إلى ملعب ماربيا استعدادًا لمباراة أوكرانيا الودية، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قد أكد على جاهزية المنتخب السعودي لمباراة أوكرانيا الودية، مُشددًا على أنها فرصة حقيقية للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى تطبيقهم للخطة التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال المعسكرين الماضيين.

وكشف بيتزي عن رضاه بما وصل إليه اللاعبون من نتائج فنية قياسًا بمستوى الأداء، موضحًا حرصه الكامل على مواصلة العمل طوال الفترة المقبلة؛ ليكون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جاهزيته الكاملة خلال النهائيات العالمية.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية أخرى أمام نظيره البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، حيث يأمل تحقيق نتائج إيجابية خلال اللقاءات الودية؛ لتحفيز اللاعبين قبل المونديال.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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