المنتخب السعودي يُهاجم أوكرانيا بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تشكيل الأخضر الرسمي لمباراة أوكرانيا الودية التي ستُقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب بلدية ماربيا في إسبانيا.

ودفع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بالقوة الضاربة في التشكيلة الأساسية لمباراة أوكرانيا الودية، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعدادًا لانطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي الرسمي لمباراة أوكرانيا الودية كالتالي: ياسر المسيليم، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، منصور الحربي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، سالم الدوسري، فهد المولد، محمد السهلاوي.

وأكد مدرب المنتخب السعودي الأول على جاهزية لاعبي الأخضر لمباراة أوكرانيا الودية، مُشددًا على أنها فرصة حقيقية للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى تطبيقهم للخطة التكتيكية التي تم التدريب عليها خلال المعسكرين الماضيين.

وكشف بيتزي عن رضاه بما وصل إليه اللاعبون من نتائج فنية قياسًا بمستوى الأداء، موضحًا حرصه الكامل على مواصلة العمل طوال الفترة المقبلة؛ ليكون المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في جاهزيته الكاملة خلال النهائيات العالمية.

وسيخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أخرى أمام نظيره البلجيكي، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، ويأمل المدرب الأرجنتيني تحقيق نتائج إيجابية خلال اللقاءات الودية؛ لتحفيز اللاعبين قبل المونديال.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات كأس العالم 2018 مع منتخبات روسيا، أوروغواي ومصر، وسيلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف.







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