المنتدى السعودي الدولي لأمراض القولون والمستقيم يدشن فعالياته في هذا الموعد

المواطن - الرياض

تبدأ فعاليات المنتدى السعودي الدولي السنوي لأمراض القولون والمستقيم، يوم الأحد الموافق 25 مارس، في قاعة المملكة بفندق فورسيزونز، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، بحضور المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، و64 متحدثًا من بينهم 10 خبراء عالميين.

وقالت رئيسة اللجنة المنظمة، واستشارية جراحة القولون والمستقيم بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتورة سمر الحمود: إنَّ المنتدى يركز هذا العام على موضوع الوقاية والفحص المبكر، مشيرة إلى أنَّ سرطان القولون والمستقيم لا زال يحتل المرتبة الأولى من بين أكثر السرطانات التي تصيب الرجال، والمرتبة الثالثة من بين أكثر السرطانات انتشارًا في أوساط النساء في السعودية، وفقًا لآخر الإحصاءات.

وشددت الدكتورة الحمود، على أنَّ ذلك يستدعي أهمية قصوى لبناء وعي عالٍ حول طرق الفحص المبكر، من خلال مناقشة آخر الأدلة والبراهين، وتوصيات منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى عرض نتائج برامج الفحص المبكر في بعض الدول مثل بريطانيا، ومدى تأثيرها في الحد من ارتفاع معدلات الإصابة فضلًا عن الآلية المتبعة في إنشاء هذه البرامج وكيفية تدريب الكوادر الطبية وتجهيز البنية التحتية وتطويرها.

وأوضحت أنَّ المؤتمر يعقد بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة القولون والمستقيم، والفصل السعودي لمعالجي المفاغرة المعوية، إضافة إلى تعاون دولي مع عدة مراكز طبية عالميه أوروبية، من خلال مستشفى سانت مارك البريطاني، ومستشفى سانت ماري البريطاني، والمركز الطبي الأكاديمي بهولندا، بالإضافة إلى مشاركة متحدثين إقليميين من مراكز طبية من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أنَّ المؤتمر يشتمل على 50 محاضرة وجلسة نقاش تضم العديد من الأوراق العلمية المهمة؛ لمناقشة عدة مواضيع في مختلف الجوانب التشخيصية والعلاجية والمستجدات الجراحية في أمراض القولون والمستقيم.

وأشارت الدكتورة إلى أنَّ المؤتمر سيشهد من المملكة العربية السعودية، ولأول مرة، تقديم نتائج الأدلة والبراهين الخاصة بالوقاية والفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم من خلال الوكالة الدولية لأبحاث السرطان والتي تم بلورتها والانتهاء منها عبر خبراء عالميين من ضمنهم الدكتورة الحمود، والتي حرصت على أن يتم تقديم هذه النتائج من خلال المنتدى السعودي، لافتة إلى أنَّ إعلانها في تجمع طبي يُعقد في المملكة يمثل قيمة طبية كبيرة في الأوساط العلمية العالمية والتي تعكس أهمية ودور المملكة المؤثر في المجال الطبي.

وأكدت على وجود تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التي تعد المرجع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في كل ما يتعلق بمجال إجراء الأبحاث المرجعية العلمية الأساسية لأمراض السرطان، سواء الأبحاث المخبرية أو السريرية أو الوبائية، مشيرةً إلى أنَّ وكالة أبحاث السرطان هي الجهة المعتمدة لإصدار التوصيات والتقارير الدورية الخاصة بالسرطان والوقاية منه والتي تساهم في تحديد خطط وتوجهات منظمة الصحة العالمية للتعرف على مسببات السرطان ومدى انتشاره والخطط العالمية والإقليمية لمكافحته.







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