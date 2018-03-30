“المواطن” ترصد ردود فعل الإعلاميين بعد مباراة الفيصلي والأهلي

المواطن - مروة نبيل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مفاجأة كبرى، وأقصى الأهلي في الدور نصف نهائي لبطولة كأس الملك بهدف نظيف أحرزه البرازيلي زي لوف إدواردو، ليتأهل العنابي إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وتفاعل عدد من الإعلاميين مع نتيجة مباراة الفيصلي والأهلي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ورصدت “المواطن” أبرز ردود الفعل على نتيجة مباراة نصف نهائي كأس الملك وإقصاء الراقي من البطولة.

وقال الكاتب فياض الشمري: “من الحوافز المهمة التي قادت الفيصلي للفوز: ١- محاولة البعض تقزيمه وأن وصوله إلى النهائي كارثة. ٢- المطالبة بمشاركة الدوليين في النهائي وكأن طريق الأهلي مفروشًا بالورود. ٣- نيل الشرف الكبير بالسلام على الوالد القائد لأول مرة 4- شخصية الفيصلي واللعب وفق إمكاناته بعيدًا عن أية ضغوطات”.

وعلق الكاتب الرياضي محمد البكيري على مباراة الفيصلي والأهلي قائلًا: “المجد للعنابي. اكتب يا تاريخ الفيصلي يصل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة.. بعد تخطي الأهلي نتيجة ومستوى”.

وتابع البكيري في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلًا: “احترامي وإعجابي لرئيس نادي الفيصلي فهد المدلج على إدارته لفريق مميز منذ صعوده لدوري المحترفين. وقدره إداراته على اختيار المحترفين الذين يصنعون الفارق”.

وكتب الكاتب الرياضي عبدالرحمن الفريح: “الأهلي لم يقدم مستوى جيد ولكن القرارات الظالمة التي تعرض لها هذا الموسم كوارثية!! في مباراة الفيصلي والأهلي اليوم: ضربتين جزاء للأهلي لم تحتسب اين تقنية الفيديو عنها..!!”.

وأضاف الإعلامي أحمد الجدي: “عنابي سدير وسفير حرمه في إنجاز تاريخي يصل لنهائي كأس الملك من يتابع العمل الاحترافي والمميز في الفيصلي.. يدرك أن ما حدث ليس بالصدفة بل بعمل يجب أن يكون درسًا للجميع”.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، انتقد الناقد الرياضي عادل الملحم المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بعد مباراة الفيصلي والأهلي وقال: “لو كنت صاحب قرار كان حجزت لمدرب الأهلي تذكرة وسياحي بعد صدق عيب هذا يدرب فريق كبير مثل الأهلي”.

وواصل: “مهند عسيري هداف بالفطرة. ريبروف يشوف فريقه يخسر وقريب من مغادرة أغلى بطولة وبجواره مهند ويؤجل إشراكه حتى الدقيقة ما قبل الأخيرة. خذوها مني الأهلي وبنجومه الكبار سيخسر موقعة الهلال لأن مدربه يلعب بأسلوب (نزلوا والعبوا)”.

وبارك لنادي الفيصلي على فوزه على الأهلي وقال: “ألف مليون مبروك لعنابي سدير. فريق متميز ويستحق أن يكون ضمن الأبطال”.







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