“المواطن” توثق بـ50 صورة.. حفل تخرج دورة الأمن الدبلوماسي

المواطن - مؤيد معافا - تصوير : عبدالاله الخيبري - الرياض

وثَّقت “المواطن” بالصور حفل تخرج الدورة التاسعة عشرة من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، ويبلغ عددهم حوالي ٣٠٠ فرد في مختلف تخصصات أمن السفارات.

جاء ذلك برعاية نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني، وقد تم تقديم عرض عسكري لكافة الخريجين وعدد من التشكيلات العسكرية.

وكان في استقباله قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي العقيد معمر بن عبدالعزيز بن معمر وعدد من قيادات الأمن العام.

ورفع نائب مدير الأمن العام، آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم ومساندة مستمرة في مختلف المجالات والنواحي، كما رفع شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على اهتمامه ومتابعته المستمرة للقطاعات الأمنية، وتلمس احتياجاتها وتطويرها وسد أوجه النقص بها لتتمكن من أداء مهامها ووظائفها الموكلة لها على أكمل وجه.

وعبَّر عن سعادته بما شاهده من تجهيز وإعداد مميز رافق حفل تخرج الدورة التاسعة عشرة من طلبة الأمن الدبلوماسي.

بدوره قدَّم قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي شكره للطلبة الخريجين على حسن أدائهم خلال الفترة التدريبية التي امتدت لمدة عام.