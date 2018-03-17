الموسى ينضم لقائمة بلد الوليد لأول مرة

المواطن- الرياض

انضم لاعب كرة القدم السعودي نوح الموسى إلى قائمة فريق بلد الوليد لأول مرة منذ انتقاله لصفوف الفريق الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويتواجد اللاعب نوح الموسى لأول مرة ضمن القائمة الأولية لفريق بلد الوليد التي ستواجه فريق الميريا غدًا في الجولة الحادية والثلاثين لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وتنتظر جماهير كرة القدم السعودية الظهورَ الأول للنجم نوح الموسى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد.

وانتقل نجم الأخضر إلى بلد الوليد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل بلد الوليد المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 44 نقطة، حيث يتصدر الترتيب هويسكا برصيد 57 نقطة.







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