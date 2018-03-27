النائب العام: صواريخ الحوثي تعكس رهانات البؤس والفشل لميليشيا في رمقها الأخير

المواطن - واس

أدان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ما أقدمت عليه الميليشيات الحوثية من محاولة استهداف عدد من مدن المملكة العربية السعودية بالصواريخ الإيرانية.

ووصف الشيخ المعجب هذه الممارسات اليائسة بأنها تعبر عن إفلاس الميليشيا الانقلابية برهانات البؤس والفشل في رمقها الأخير، مشيداً بكفاءة وقوة التصدي لهذا العبث العشوائي برهانه المنهزم.

ونوه معاليه بالواجب الذي اضطلعت به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لنجدة الشرعية اليمنية وحماية المنطقة بأسرها من مطامع أجندة المد الطائفي الذي بات مكشوفاً للجميع.

وسأل الله تعالى أن يديم على الجميع الأمن والاستقرار ويرد كيد كل معتد ظالم ويجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما قدما ويقدمان لوطنهما وأمتهما الإسلامية والعربية والإنسانية جمعاء خير الجزاء، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء .







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