النادي الأهلي يصدم الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يرغب النادي الأهلي المصري في استعادة نجمه المُعار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي صالح جمعة، بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري لحاجة القلعة الحمراء لجهوده.

وأكد مدير الكرة في النادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم مُعجب بأداء صالح جمعة مع الفيصلي خلال الفترة الماضية، مُشددًا على أن مجلس إدارة القلعة الحمراء سيحسم أمر عودته قريبًا.

وأشار مدير الكرة في النادي الأهلي المصري أن عقد نجمه صالح جمعة مع الفيصلي السعودي؛ يتضمن بندًا يسمح للقلعة الحمراء استعادة لاعبه مع نهاية الموسم الرياضي الجاري، مؤكدًا أن أنهاء إعارته أمر وارد وفقًا لرؤية المدير الفني حسام البدري.

وشدد سيد عبد الحفيظ على عقد جلسة مع مدرب النادي الأهلي حسام البدري خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف جميع لاعبي القلعة الحمراء المعارين؛ ويأتي على رأسهم صالح جمعة المحترف في صفوف الفيصلي السعودي.

وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي المصري أن جميع مؤشرات عودة صالح جمعة إلى النادي الأهلي مع نهاية الموسم الجاري إيجابية للغاية، خاصة أن اللاعب ملتزم ويؤدي بشكل جيد مع الفيصلي، مؤكدًا أن الإعلان النهائي عن هذا الأمر سيكون خلال أيام.

وكان النادي الأهلي قد أعار نجمه صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي السعودي لمدة موسم ونصف، إلا أن حاجة القلعة الحمراء لجهوده وظهوره بمستوى جيد؛ قد يتسببان في إنهاء إعارته مبكرًا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم قبل عدة جولات من نهاية المسابقة المحلية، ويُشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يستعد صالح جمعة مع الفيصلي لمواجهة النادي الأهلي السعودي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :