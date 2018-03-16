النادي الأهلي يُلاحق الهلال بثلاثية في مرمى الرائد

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الراقي بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل ملاحقة الهلال على الصدارة.

حاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هز الشباك مع بداية مباراة الجولة الـ18، ولكن محاولاتهم لم تنجح، وكانت هناك أكثر من محاولة للاعبي الرائد أبرزها التصويبة التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

وبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي الشوط الثاني بشكل ضاغط من أجل إحراز الهدف الأول، وبالفعل نجح النجم البرازيلي ليوناردو سوزا في تسجيل أول أهداف الراقي في مرمى الرائد في الدقيقة 60.

وبعد مرور 5 دقائق فقط على هدف التقدم للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي استعاد السوري عمر السومة ذاكرة التهديف بعد عودته من الإصابة، وسجل الهدف الثاني للراقي في شباك الرائد.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي حسين المقهوي من تسجيل الهدف الثالث في مرمى الرائد بالدقيقة 76 من أحداث المباراة، لتنتهي مباراة الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بفوز عريض للراقي.

واستمر الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في ضغطه على الهلال ورفع رصيده لـ51 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن الزعيم المتصدر، بعدما نجح في الفوز على القادسية اليوم، فيما تجمد رصيد الرائد عند 20 نقطة في المركز الـ13.







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