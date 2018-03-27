الناصر لبلومبيرغ: اكتتاب أرامكو في النصف الثاني من 2018

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية، إن أرامكو السعودية ستكون جاهزة للاكتتاب العام الأولي في النصف الثاني من عام 2018، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ بقوة في هذا الصدد.

وأكد الناصر، خلال مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ الأميركية، ” “نحن نقوم بالكثير من العمل لإعداد الشركة للإدراج”، موضحًا أن “التوقيت والوقت يتوقف على الحكومة”.

وطالب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو الأوساط الاقتصادية العالمية بألا تنسَ أن هذه العملية معقدة جدًا، وذلك نظرًا لحجم الشركة وتعقيداتها أمر يتطلب وقتًا”، نافيًا كافة الشكوك التي دارت حول إمكانية إقامة الاكتتاب العام للشركة النفطية العملاقة في البورصات العالمية.

وأكد الناصر أنه لمسَ شهية المستثمرين نحو الاكتتاب الضخم في الولايات المتحدة الأميركية وعدد آخر من الدول، مشددًا على أنه سيكون هناك طلب كبير على إدراج أرامكو فور إعلان تفاصيل الإدراج”.

وعرض الناصر بعض الدلائل حول كيفية استقطاب أرامكو للمستثمرين، وقال إن الشركة سوف “تتنافس” مع الأفضل في شركات “البيج أويل”.

وكان المسؤولون في المملكة قد أكدوا لمرات عديدة أن أرامكو على استعداد لإجراء اكتتاب أرامكو، وبشكل خاص الشق الأجنبي من الإدراج، مشددين على أن الجزء الخاص ببورصة تداول تم الاستقرار على إقامته في النصف الثاني من العام الجاري.







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