الناصر يؤكد: مباراة السعودية وبلجيكا مفيدة

المواطن – مروة نبيل

أكد الإعلامي الرياضي الدكتور محمد الناصر، أن مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية التي أُقيمت، مساء أمس الثلاثاء، في بروكسل، كانت مفيدة للأخضر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018.

وعلق الدكتور محمد الناصر، على مباراة السعودية وبلجيكا الودية قائلًا: “مواجهة الأمس هي المنعطف ما قبل الأخير من استعدادات الأخضر لكأس العالم 2018 في روسيا”.

وتابع تصريحاته بشأن مباراة السعودية وبلجيكا قائلًا: “الأهم هو استفادة المنتخب السعودي من الوديات، بعيدًا عن التعاطي الإعلامي وردود أفعال الجماهير”.

وواصل تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “قد أختلف مع بعض ما يطرح معالي المستشار، لكن أتفق معه في مسألة أنه يتحدث وينتقد بصفته مشجع رياضي”.

واستكمل تصريحاته بشأن مباراة السعودية وبلجيكا قائلًا: “إذا ما اتخذت الأمور بهدوء وعقلانية سترى أن المباراة كانت مفيدة للمنتخب، فليس من المنطقي أن تتوقع فوز المنتخب على بلجيكا، والمرشح للوصول لأدوار متقدمة في كأس العالم”.

واختتم تصريحاته الإذاعية قائلًا: “خسرنا من اليونان بخماسية، وخسرنا الوديات الأخرى التي سبقت مونديال 1994، ورغم ذلك كان هو المونديال الوحيد الذي تخطينا فيه دور المجموعات”.

وكانت مباراة السعودية وبلجيكا قد انتهت بفوز الشياطين الحُمر بأربعة أهداف نظيفة، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.‎







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