النصر والرائد متساويان في هذا الرقم بالجولة الـ24 من الدوري

المواطن - محمد سمعة

نجح نادي النصر في أن يفوز على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة ال24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان اللاعب برونو أوفيني وعبد المؤمن جابو ومحمد فوزير هم من أحرزوا أهداف النصر في مباراة الاتحاد والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

بينما سجل اللاعب عبد العزيز العرياني هدف الاتحاد الوحيد في شباك العالمي.

وكذلك نجح نادي الرائد في الفوز على نادي أحد في الجولة ذاتها بثلاثية مقابل هدف في مباراة أقيمت يوم 9 مارس على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

سجل للرائد في شباك أحد كل من إديسون تراباي وإسماعيل بانجورا وصالح الشهري، بينما سجل هدف نادي أحد الوحيد اللاعب أداما كيتا.

ويُعد ناديا النصر والرائد هما أكثر الأندية إحرازًا للأهداف في الجولة ال24، بينما سجل الاتفاق هدفين في شباك الهلال وسجل الزعيم هدفًا واحدًا فقط.

كذلك سجل النادي الأهلي هدفًا وحيدًا في شباك نادي القادسية، بينما سجل الفتح هدفين في شباك نادي الفيصلي وهزم الباطن التعاون بهدفين لهدف.

بينما سقط الشباب في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفيحاء.

يتواجد نادي النصر في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الرائد في المركز ال13 في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

وكان النصر تعاقد مع اللاعب فرجاني ساسي نجم المنتخب التونسي من صفوف الترجي التونسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.







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