النصر والشباب يتعادلان سلبيًّا في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول لاعبو النصر والشباب فض اشتباك التعادل السلبي، ولكن لم ينجحوا في هز الشباك لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الجولة الـ18 بدون أهداف.

وتُعد أخطر فرص مباراة النصر والشباب في الدقيقة 36 التي أضاعها عبدالمؤمن جابو بغرابة شديدة، بعد تلقيه عرضية مميزة للغاية من الكونغولي جونيور كابانانغا.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض مباراة النصر والشباب اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي قبل مباراة النصر والشباب اليوم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة.

ويأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تحقيق الفوز في مباراة النصر والشباب اليوم من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتحسين النتائج السلبية التي كان يُحققها الفريق خلال الفترة الماضية.

ويُمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالليث النفس بمواصلة صحوتهم في مباراة النصر والشباب اليوم والفوز على العالمي على أرضه ووسط جمهوره، خاصة أنهم استطاعوا التغلب على الاتحاد في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة” بثلاثية نظيفة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بالليث في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة قبل مباراة النصر والشباب اليوم.







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