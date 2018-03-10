النصر يعلن مفاجأة سارة لجماهيره بعد الفوز على الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

أعلن نادي النصر عن توصله لاتفاق مع نادي الفيصلي للتعاقد مع نجميه سلطان الغنام وحمد المنصور خلال الفترة الحالية.

وذكر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر القادم، عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “ألف مبروك فوز النصر.. وبهذه المناسبة أزف لجماهير العالمي إتمام التعاقد مع إدارة نادي الفيصلي للاستفادة من اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور.. لتدعيم صفوف الفريق من الموسم القادم، وبإذن الله القادم أجمل للنصر.

ويذكر أن نادي النصر فاز على نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة اليوم.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري السعودي.







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