النصر يكشف تفاصيل إصابة ومدة غياب الراهب

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حجم الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حسن الراهب.

وقال حساب نادي النصر على “تويتر”: “أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للكابتن حسن الراهب وجود تمزق في الرباط الخارجي للكاحل الأيمن وكدمة في الساق”.

وأشار نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إلى أن حسن الراهب يحتاج إلى الراحة والعلاج لمدة أربعة أيام، وذلك وفقًا للفحوصات التي أجراها تحت إشراف مركز “فزيوفت”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستئناف الدوري السعودي للمحترفين مُجددًا، لملاقاة الفتح قبل أن يواجه القادسية في الجولة الأخيرة، حيث يسعى للفوز بالمباراتين للتقدم في ترتيب المسابقة المحلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، خلف الهلال المتصدر والنادي الأهلي صاحب الوصافة.







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