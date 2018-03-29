النصر يواصل تدريباته.. ورباعي الأخضر راحة

المواطن - مروة نبيل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء الأربعاء، تدريبًا له على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية مُجددًا.

بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر باجتماع للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين، انطلقت بعده التمارين اللياقية المتنوعة اشتملت على تدريبات استرجاعية وجري حول الملعب مع مران بالكرات البينية.

وقسم المدرب الكرواتي الفريق إلى مجموعتين لعبوا مناورة كروية على نصف الملعب، تلا ذلك تدريبات بالتسديد على مرمى صغير وتمارين بالكرات العرضية، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر التدريب بتمارين إطالة.

وعقب نهاية تدريبات فريق النصر، التقى نائب رئيس النادي المشرف على كرة القدم سلمان المالك، بالجهاز الفني واللاعبين بحضور مدير كرة القدم بدر الحقباني، وذلك وفقًا لحساب العالمي الرسمي على “تويتر”.

وقرر الجهاز الفني لنادي النصر منح لاعبي المنتخب السعودي الأول وليد عبدالله، عمر هوساوي، إبراهيم غالب ومحمد السهلاوي، راحة من التدريبات، على أن يشاركوا في تدريبات العالمي بعد مباراة النصر والرائد الودية التي ستُقام، السبت المقبل.







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