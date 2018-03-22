النصر يواصل تدريباته.. وفوزير وجابو يكتفون بالجري حول الملعب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية مُجددًا.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، بدأ باجتماع للمدرب مع اللاعبين، بحضور مدير كرة القدم، بدر الحقباني.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد ذلك بتمارين لياقية متنوعة؛ اشتملت على جري حول الملعب، تمارين باستخدام الحواجز، وكرات التوازن، وطبق بعد ذلك اللاعبين عددًا من الجمل الفنية الدفاعية والهجومية، وقسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى لهم مناورة تكتيكية، واختتم التدريب بتمارين إطالة، ثم توجهوا إلى الجاكوزي.

وشارك في التدريب أحمد الفريدي، فيما اكتفى الرباعي محمد فوزير، عبدالمؤمن جابو، عبدالرحمن العبيد، وأحمد عكاش، بالجري حول الملعب طيلة مران الأربعاء.

يُذكر أن أحمد الفريدي تغيب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الأيام القليلة الماضية؛ ما دفع الإدارة لتوقيع عقوبات على اللاعب.







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