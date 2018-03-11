النفط الكويتية مهددة بتعطل مشاريعها بسبب العجز

المواطن - متابعة

أكدت مؤسسة البترول الكويتية أنها احتجزت أرباحها السنوية ولم تحولها للميزانية العامة؛ لاحتياجها في تمويل مشروعاتها وخططها الاستثمارية لخمس سنوات مقبلة.

وتواجه مؤسسة البترول ضغوطًا من السلطات التشريعية والرقابية بسبب احتجازها عشرات المليارات من أرباحها السنوية وعدم تحويلها للميزانية العامة، ما فتح شكوكاً حول عمليات فساد في استخدام المال العام.

وأكدت المؤسسة أن عدم الاحتفاظ بتلك الأرباح قد يعرض المشروعات النفطية للتوقف وتعطيل تنفيذها والإخلال بتعاقدات المؤسسة مع الشركات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، وذلك حسب وثيقة نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية.

وتوقعت المؤسسة أن يصل العجز الحقيقي لديها إلى 50 مليار دينار بحلول 2021 أو 165.8 مليار دولار، وعلى مدار 4 سنوات مالية في حال قامت بتحويل الأرباح للميزانية العامة للدولة. وأوضحت المؤسسة أنه في حالة استمرار احتجازها للأرباح السنوية فسيتقلص العجز المالي إلى 20.3 مليار دينار.







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