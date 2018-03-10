النفط يصعد دولارين ويتعافى من خسائر جلستين

المواطن- متابعة

ارتفعت أسعار النفط حوالي دولارين، لتتعافى من جلستين من الخسائر، وذلك مع صعود بورصة وول ستريت بفعل بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة.

وجاء ذلك وسط تفاؤل المستثمرين بأن اجتماعًا مزمعًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يخفف التوترات الجيوسياسية.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.88 دولار، أو 2.96%، لتبلغ عند التسوية 65.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار، أو 3.19%، لتغلق عند 62.04 دولار للبرميل.







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