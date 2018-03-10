النقل تطرح مشروع دائري الدمام إلى الترسية وتسحب هذه المشاريع من مقاولي الشرقية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

سحبت وزارة النقل مشروع إصلاح وتوسعة طريق أبو حدرية الخفجي، وطريق ازدواج القرية العليا، من المجموعة المنفذة؛ لعدم جديتهم على حد وصف الوزارة، فيما أكدت أنَّ مشاريع الطريق الدائري المتعثرة في الدمام، والتي تم سحبها من المقاولين في طريقها إلى الترسية، مُشددة في الوقت ذاته على عدم التهاون مع أي مقاول مُقصر.

وأكَّد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، المهندس أحمد الغامدي، صدور قرار وزير النقل بسحب مشروع تنفيذ المجموعة التاسعة بالمنطقة الشرقية، والذي يتضمن إصلاح وتوسعة طريق أبو حدرية الخفجي لثلاثة مسارات بطول (٢٢) كم، بالإضافة إلى ازدواج طريق قرية العليا بطول (١٩) كم، من المقاول المسؤول؛ لعدم جديته في تنفيذ الأعمال.

وكشف الغامدي، عن إعادة ترسية مشروعين من مشاريع الطريق الدائري، الثلاثة المتعثرة في الدمام، والتي سبق وأن تم سحبها من المقاولين المتعثرين، في مراحلها الأخيرة، كما يجري حاليًّا إعادة طرح المشروع الثالث للمنافسة العامة.

وفي سياق متصل، أوضح الغامدي، أنَّه جرى البدء في أعمال الأسفلت في توسعة الرامب (الطريق المنحدر)، المؤدي إلى طريق الدمام الجبيل السريع من مجمع كباري الظهران، على أن يتم الانتهاء من الأعمال وفتحها أمام حركة المرور خلال الأسبوعين المقبلين، متوقعًا أنَّ تساهم أعمال التوسعة تلك، في فك الاختناقات المرورية الحالية خلال ساعات الذروة.

ونوَّه في الختام، على أنَّ الوزارة لا تدخر جهدًا لدعم المقاولين لإنجاز المشاريع في مددها المعتمدة، ولن تتهاون مع أي مقاول مقصر ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خلل أو تقصير في مشاريعه.







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