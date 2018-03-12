النيابة العامة: يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الخطرة

المواطن- الرياض

أكدت النيابة العامة أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا بحسب المادة الـ13 من نظام حماية الطفل.

وفي وقت سابق، شددت النيابة العامة على أن عرض المشاهد المشجعة للأطفال على التدخين، أو تشجيعهم على التدخين أو التدخين أثناء وجودهم من المحظورات الموجبة للمساءلة.

وبيَّنت النيابة أنَّ المادة الحادية عشرة من نظام حماية الطفل من الإيذاء تحظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، كما تحظر استخدام الأطفال في شراء مشتقات التبغ، أو في أماكن إنتاجها وبيعها أو في الدعاية لها.







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