الهدف الأبرز في مباراة الهلال ضد الريان للزعيم

المواطن - محمد سمعه

يرغب لاعبو الزعيم في تحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الريان القطري في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الهلال ضد الريان غدًا الثلاثاء الموافق السادس من مارس لعام 2018.

وسيجتهد الأرجنتيني خوان براون المدرب المؤقت من أجل وضع الخطة المناسبة لضمان فوز الهلال ضد الريان وحصد النقاط الثلاث.

وسيكون الهدف الأبرز للاعبي الزعيم هو تحقيق الفوز لنادي الهلال ضد الريان من أجل إرضاء الجماهير وإعطائهم أملاً حول قدرة الفريق الهلالي على المنافسة على لقب دوري الأبطال الآسيوي في الموسم الحالي.

وستكون مباراة الهلال ضد الريان مثيرة، خاصة أن الزعيم جاء من تعادل مع نادي العين الإماراتي بدون أهداف في الجولة الأولى وأتى كذلك من خسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

كما يرغب الهلال ضد الريان في اختيار العناصر الأمثل من أجل قيادة الزعيم لتحقيق النقاط الثلاث وتحقيق الفوز الأول في مرحلة دور المجموعات.

ويذكر أن موعد مباراة الهلال ضد الريان سيكون الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مصر.

كما سيستضيف ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض مباراة الهلال ضد الريان غدًا.

وقبل مباراة الهلال ضد الريان في البطولة الآسيوية، قرر مجلس إدارة الزعيم بقيادة الأمير نواف بن سعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز وذلك بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني.

وبداية من مباراة الهلال ضد الريان يرغب الزعيم في تحقيق انطلاقة قوية بالفوز وحصد النقاط الثلاث وذلك من أجل إنعاش آماله وحظوظه في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الحالي.







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