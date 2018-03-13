الهلال بدأ البطولة الآسيوية بطريقة خاطئة.. ونتائج الأهلي مميزة

المواطن - مروة نبيل

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز في أي مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم؛ ما تسبب في توجيه انتقادات حادة لمدرب الزعيم المُقال رامون دياز، والمدير الفني الحالي خوان براون واللاعبين أيضًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال من نظيره الريان القطري بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة بنقطتين فقط.

وعلق الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، على نتيجة مباراة الهلال والريان قائلًا: “الهلال يفشل في تحقيق أول فوز له بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.. الانتقادات البركانية تصل للإدارة واللاعبين ومعالي رئيس الهيئة”.

وتابع مقدم برنامج “أكشن يا دوري” تصريحاته قائلًا: “لماذا لا يلعب الهلال بروح مثل بعض الأندية هل هناك أحد باقٍ من ريحة الزعيم؟.. الأداء لا يمثل مكانة الهلال والمتبقي هو المنافسة على الدوري”.

وعن مطالبة البعض بتولي الأسطورة سامي الجابر تدريب الهلال؛ علق الفراج قائلًا: “هناك من يطالب بسامي الجابر لكن هل تظن أنه الحل أو أنك تحبه فقط؟.. إدارة الأمير نواف بن سعد تستطيع تدارك الوضع لأن الموسم القادم صعب”.

وتحدث الناقد الرياضي بدر السعيد عن مشوار نادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قائلًا: “الهلال بدأ البطولة الآسيوية بطريقة خاطئة، والمشجع الهلالي لن يقبل بهذا المستوى بعد الوصول للنهائي بالنسخة السابقة”.

وأضاف بدر السعيد في تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “بوجود هذه العناصر والإمكانيات في الهلال فالتأهل لدور الـ16 يجب أن يكون منطقياً .. المدرب براون ضحية للوقت الذي وصل به لتدريب الفريق”.

وواصل قائلًا: “أقل ما سيُرضي المشجع الهلالي هو الفوز بجميع مباريات الموسم المتبقية .. المشكلة ليست بإقالة دياز بل التأخر بالإقالة، سبب تأخر إقالة دياز هذا الموسم لأنه كان مقنعًا بالموسم الماضي .. بطولة دوري أبطال آسيا صعبة وتحتاج عناصر قوية”.

وأردف: “دياز وبراون تشاركا بالنتائج السيئة في دوري أبطال آسيا والتشكيلة الآسيوية اختارها دياز.. العناصر المحلية في الهلال يعرفون البطولة الآسيوية جيدًا لكن يجب عليهم أن يقدموا كل ما يستطيعون عندما يحتاجهم الفريق”.

وبشأن مشوار النادي الأهلي في البطولة القارية، قال بدر السعيد: “نتائج الأهلي في دوري أبطال آسيا ممتازة والخوف من مبالغة المدرب الأهلاوي بإراحة اللاعبين للتدوير”.

ومن جانبه، علق الناقد الرياضي عبدالله بن زنان على أداء الهلال في دوري أبطال آسيا قائلًا: “مشكلة الهلاليين أن خروجهم ليس جديدًا، والحديث عن عمل الأمير نواف بن سعد برئاسة النادي لا يصح حاليًا”.

وتابع ابن زنان: “دياز خسارة للكرة السعودية وكان يجب على الهلاليين أن يركزوا على أخطاء اللاعبين.. الهلال يحتاج لغربلة كاملة للجهاز الفني واللاعبين.. لماذا كل هذا الغضب الهلالي على اللاعب سلمان الفرج الذي يعتبر ركيزة لفريقه والمنتخب السعودي؟”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نتمنى أن يعوضنا الأهلي عن الفشل الذي حققه الهلال في دوري أبطال آسيا.. ابتعدوا عن تقييم ريبروف حاليًا؛ لأن المدرب لا يتحمل إلا 30%”.







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