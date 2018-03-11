الهلال سيعتمد على هذا السلاح للفوز على الريان

المواطن - محمد سمعة

يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي الريان القطري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويسعى نادي الهلال إلى الفوز على نادي الريان؛ وذلك من أحل تحقيق فوزه الأول في مرحلة دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

وسيعتمد الهلال على سلاح الإصرار والتركيز من أجل الفوز على الريان، خاصة أن النتائج السلبية لنادي الهلال متواجدة بعد الخسارة من نادي الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويريد الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان براون إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث؛ وذلك من أجل إنعاش آماله في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يذكر أن نادي الهلال كان تعادل مع الريان بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الهلال تعادل مع نادي العين الإماراتي بنتيجة صفر لصفر، بينما في الجولة الثانية تعرض الزعيم للخسارة من فريق استقلال طهران بنتيجة هدف دون رد.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الهلال لم يفز بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2000، كما كان قريبًا من نيل لقب دوري أبطال آسيا في عام 2017، لكنه خسر اللقب في المباراة النهائية لصالح نادي أوراوا الياباني، حيث خسر الهلال في مباراة الإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف.







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