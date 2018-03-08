الهلال ضد الاتفاق بالدوري.. من يحسم المباراة رقم 16؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام مباراة الهلال ضد الاتفاق المُقرر إقامتها، يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقابل الهلال ضد الاتفاق في 15 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل لقاء الغد، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز في 9 مواجهات، وهُزم مرة واحدة، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تعرَّض لها الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال مباريات الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين في 16 من شهر سبتمبر عام 2016، حينما فاز الفريق الاتفاقي بهدفين مقابل هدف على ملعب الهلال ووسط جمهوره.

وشهدت مباريات الهلال ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين تسجيل 45 هدفًا، وكانت معظم الأهداف المسجلة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، حيث أحرز لاعبوه 30 هدفًا، واهتزت شباكهم بـ15 هدفًا.

وانتهت آخر مباراة جمعت بين الهلال ضد الاتفاق في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال ضد الاتفاق في الجولة الـ24 برصيد 49 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه النادي الأهلي.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباراة الهلال ضد الاتفاق برصيد 30 نقطة.







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