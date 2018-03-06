الهلال ضد الريان القطري.. الزعيم يسعى لإنهاء أرقامه السلبية

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد جامعة سعود، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الريان القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويرفع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم شعار “لا بديل عن الفوز” في مباراة الهلال ضد الريان القطري اليوم، في ظل النتائج السلبية التي حققها نتائج النادي السعودي خلال أول جولتين من بطولة دوري أبطال آسيا.

ولم يستطع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز خلال المباريات الخمس الأخيرة في دوري أبطال آسيا، حيث تعادل في نصف نهائي البطولة 2017 بهدفين لكل فريق أمام بيرسبوليس الإيراني، قبل أن يتعادل إيجابيًّا في النهائي ويخسر في لقاء العودة.

وقبل مباراة الهلال ضد الريان القطري، اليوم، تعادل الزعيم سلبيًا أمام العين الإماراتي على إستاد جامعة الملك سعود، قبل أن يخسر من الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية بهدف نظيف على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إنهاء أرقامه السلبية في مباراة الهلال ضد الريان القطري اليوم، والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الفريق يتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا بنقطة واحدة.

واستعاد الزعيم توازنه محليًا قبل مباراة الهلال ضد الريان القطري اليوم، ونجح في تحقيق الفوز على الفيصلي بهدف نظيف في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، ما يعطي اللاعبين دافعًا معنويًا قويًا قبل المباراة الآسيوية.

وينحاز التاريخ للزعيم قبل مباراة الهلال ضد الريان القطري اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي، حيث تقابل الفريقان في 4 مباريات من قبل بالمسابقة القارية، ونجح الزعيم في الفوز بجميع اللقاءات.

وتسببت تراجع نتائج الزعيم في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الهلال ضد الريان اليوم في إقالة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز وتعيين مواطنه خوان براون بدلًا منه، وتُمني الجماهير الهلالية النفس بتحقيق أول فوز في المسابقة الآسيوية هذا الموسم.







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