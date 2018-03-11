الهلال ضد الريان .. هل يُحقق الزعيم فوزه الأول؟

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب جاسم بن حمد، يوم غد الاثنين، مباراة الهلال ضد الريان القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويدخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم مباراة الهلال ضد الريان القطري بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز، خاصة أنه لم يستطع الفوز في أي لقاء بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم 3 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مواجهة الهلال ضد الريان القطري غدًا الاثنين، وبدأ مشواره بالتعادل السلبي على إستاد جامعة الملك سعود ووسط جمهوره أمام العين الإماراتي.

وخسر الزعيم من الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية بهدف نظيف على ملعب إستاد السيب في العاصمة العمانية مسقط، قبل أن يتعادل مُجددًا على أرضه ووسط جمهوره في مباراة الهلال ضد الريان القطري بالجولة الثالثة بهدف لكل فريق.

ولم تكن نتائج الفريق القطري أفضل حالًا من الزعيم قبل مباراة الهلال ضد الريان غدًا الاثنين، حيث تعادل في أول ثلاث مواجهات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث بدأ مشواره بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام الاستقلال، قبل أن يتعادل بنتيجة 1/1 مع العين الإماراتي، وكرر النتيجة ذاتها أمام الهلال.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا 2018 قبل مباراة الهلال ضد الريان برصيد نقطتين فقط، فيما يحتل الفريق القطري المركز الثاني بـ3 نقاط.







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