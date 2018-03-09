الهلال والاتفاق بالدوري.. فارس الدهناء يُحقق أرقامًا مميزة

المواطن - مروة نبيل

نجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز في مباراة الهلال والاتفاق التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين ليحصد ثلاث نقاط غالية في مشواره بالمسابقة هذا الموسم.

وأشار حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فارس الدهناء حقق رقمين مميزين في مباراة الهلال والاتفاق بالجولة الـ24، التي حسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأوضح الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين أن فارس الدهناء بعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الـ24، استطاع أن يُحافظ على سجله الخالي من الهزائم خلال آخر 8 مباريات خاضها في المسابقة المحلية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بفارس الدهناء الفوز في 5 مباريات بعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الـ24، وتعادل في 3 مواجهات أخرى، ليواصل الفريق الاتفاقي تألقه تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري.

وبعد مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الـ24، حقق فارس الدهناء رقمًا مميزًا آخر، حيث إنه نجح للمرة الأولى في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في لقاء يستضيفه فيه.

وتقابل الهلال والاتفاق في 15 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين قبل لقاء اليوم، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز في 9 مواجهات، وهُزم مرة واحدة، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وكانت الهزيمة الوحيدة التي تعرَّض لها الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال مباريات الهلال والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين في 16 من شهر سبتمبر عام 2016، حينما فاز الفريق الاتفاقي بهدفين مقابل هدف على ملعب الهلال ووسط جمهوره.

ورفع فارس الدهناء رصيده لـ33 نقطة عقب مباراة الهلال والاتفاق ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عند 49 نقطة في صدارة الترتيب.







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