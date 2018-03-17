الهلال والقادسية بالدوري.. الزعيم يُحقق رقمًا مميزًا

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الهلال والقادسية بتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم لفوز عريض، ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.

ولم تقتصر مكاسب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال والقادسية على الفوز والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين فقط، بل إنه حقق رقمًا مميزًا خلال مواجهاته أمام الفريق القدساوي في المسابقة المحلية.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم وصل إلى اللقاء رقم 12 دون التعرض لأي خسارة أمام الفريق القدساوي بعد مباراة الهلال والقادسية في الجولة الـ18.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الحفاظ على سجله المميز أمام الفريق القدساوي، بعد حسم مباراة الهلال والقادسية بالجولة الـ18 لصالحه بهدف نظيف، ليصل إلى الفوز رقم 9، في حين تعادل الفريقان في 3 مناسبات.

وسجل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم محمد الشلهوب هدف مباراة الهلال والقادسية الوحيد في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول من المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكاد يُضاعف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال والقادسية من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 92، ولكن فيصل مسرحي تصدى لتسديدة السوري عمر خربين بنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة الهلال والقادسية بالجولة الـ18، فيما تجمد رصيد الفريق القدساوي عند 22 نقطة في المرتبة الـ12.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :