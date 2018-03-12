الهلال يخرج من الشوط الأول مهزومًا بهدف من الريان بأبطال آسيا

المواطن – عبدالناصر سيد

خرج فريق الهلال خاسرًا بهدف من نظيره الريان القطري في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاء الشوط الأول حذرًا من جانب لاعبي الفريقين، ففي الوقت الذي بحث فيه الهلال عن فرصة تسجيل هدف التقدم وإرباك المنافس، حيث أهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.

وحاول الريان بشتى الطرق استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ومحاولة تسجيل هدف التقدم إلى أن جاءت الدقيقة 44 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للريان نفذها عبدالرزاق حمد الله في الشباك محرزًا الهدف الأول.

ولم تنجح محاولات الهلال في الدقائق المتبقية من الشوط الأول في إدراك التعادل، ليخرج الريان متقدمًا من الشوط بهدف دون رد.







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