الهلال يدين بالفضل لهذين اللاعبين في مبارياته الأخيرة بالدوري

المواطن - محمد سمعة

عاد نادي الهلال لسكة الانتصارات من جديد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد فوزه في الجولة الـ18 والمؤجلة على نادي القادسية بهدف دون رد.

وخلال آخر 3 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين نجح الهلال في حصد 6 نقاط من أصل 9 وذلك بعد فوزه على الفيصلي ثم خسارته من الاتفاق ثم فوزه على القادسية.

ويدين الزعيم بالفضل إلى مهاجمه الفنزويلي جيليمن ريفاس والذي سجل هدف الانتصار لنادي الهلال في مباراة الفيصلي برأسية متقنة، بينما سجل النجم محمد الشلهوب هدف فوز الهلال الوحيد على القادسية في الجولة الـ18.

ويذكر أن نادي الهلال يستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي العين الإماراتي في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الهلال خسر في الجولة الرابعة من دور المجموعات أمام نادي الريان القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في قطر وشهدت تسجيل اللاعب ياسر القحطاني لهدف الهلال الوحيد من ركلة جزاء.

يتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين حاليًا برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

سبق لنادي الهلال أن تعاقد مع اللاعب الأرجنتيني إيزكويل سيروتي من نادي سان لورينزو الأرجنتيني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يرغب الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه خوان براون.







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