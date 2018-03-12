الهلال يقترب من توديع أبطال آسيا بعد خسارته من الريان

المواطن - الرياض

سقط نادي الهلال في فخ الخسارة أمام مضيفه نادي الريان القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تقدم اللاعب عبدالرازق حمدالله في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول لنادي الريان من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الريان ضغطه الهجومي حتى نجح اللاعب تاباتا في تسجيل الهدف الثاني للنادي القطري في الدقيقة الـ66 بطريقة أكثر من رائعة.

ووسط محاولات نادي الهلال من أجل تقليص الفارق تمكن اللاعب ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الوحيد للزعيم في المباراة في الدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.

توقف رصيد الهلال عند نقطتين في مجموعته الآسيوية، حيث يقترب من توديع بطولة دوري أبطال آسيا، بينما أصبح رصيد الريان 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا.







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