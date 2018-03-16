الهلال يكتفي بهدف في القادسية ويُحافظ على الصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- المباراة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ونظيره الهلال ضمن منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الزعيم بهدف نظيف، ليُحافظ على صدارة المسابقة المحلية.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمام نظيره الهلال محاولات قوية من لاعبي الفريقين، ونجح الفريق القدساوي في هز شباك الزعيم في الدقيقة 16، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود تسلل.

وحاول نيكولاس ميليسي فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة قوية في الدقيقة 20، ولكن لم تنجح محاولته، ليتكفل النجم محمد الشلهوب بإحراز الهدف الأول لنادي الهلال في شباك القادسية في الدقيقة 36 بعد تمريرة مميزة من أشرف بن شرقي.

واستمر ضغط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أجل إحراز الهدف الثاني، وأضاع السوري عمر خربين فرصة سهلة أمام المرمى في الدقيقة 72، لتظل النتيجة تقدم الزعيم بهدف نظيف.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 92 من أحداث مباراة الجولة الـ18 المؤجلة، وسددها عمر خربين إلا أن حارس مرمى القادسية فيصل مسرحي تصدى لها، ليُحرم الزعيم من مضاعفة النتيجة.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، ليستمر فارق النقاط بينه وبين النادي الأهلي نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز الـ12.







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