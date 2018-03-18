الهلال يُكرم المشاركين في ادعم ناديك لهذا السبب

المواطن - الرياض

كرم نادي الهلال المشاركين في حملة ادعم ناديك الذين فازوا بالسحب على أرقام المشتركين.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع تويتر أن صالة الشيخ عبدالرحمن بن سعيد في مقر النادي الهلالي احتضنت حفل التكريم، والذي جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.

وشهد حفل التكريم حضور سامي أبو خضير أمين عام الهلال، وحضور إبراهيم اليوسف عضو مجلس إدارة الهلال، وحضور فهد الحميدي أمين عام النادي المساعد.

وكانت جماهير الهلال دعمت الزعيم بقوة في مبادرة ادعم ناديك، حيث استمر الفريق الهلالي في صدارة المبادرة لفترة طويلة متفوقًا على الأهلي والنصر والاتحاد.

ويتواجد الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 وبفارق نقطة عن النادي الأهلي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :