الهلال يُمطر شباك الشباب بتسعة أهداف وديًّا

المواطن - محمد سمعه

سحق نادي الهلال جاره نادي الشباب بتسعة أهداف مقابل هدف، في مباراة ودية في ظل استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ضغط نادي الهلال بقوة، حيث نجح في التقدم بالهدف الأول عبر اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة الـ11.

استمر ضغط الهلال الهجومي، حيث تمكن اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس من تسجيل الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة الـ12.

لم يستطع نادي الشباب إيقاف خطورة نادي الهلال الهجومية، حيث تمكن الزعيم من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب محمد البريك من تسديدة قوية في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الهلال ضغطه حتى تمكن الزعيم من تسجيل الهدف الرابع عبر جيليمن ريفاس في الدقيقة الـ23.

سجل ريفاس الهاتريك والهدف الخامس للهلال في الدقيقة الـ28، ثم أحرز اللاعب الأرجنتيني إيزكوييل سيروتي الهدف السادس للزعيم في الدقيقة الـ31.

ومع بداية الشوط الثاني واصل نادي الهلال ضغطه بقوة، حيث تمكن النجم ياسر القحطاني من إضافة الهدف السابع في الدقيقة الـ51.

سجل الهلال الهدف الثامن في الدقيقة الـ55 عبر السوري عمر خربين، ثم أحرز بن شرقي الهدف الثاني له والتاسع لنادي الهلال في الدقيقة الـ59.

أحرز نادي الشباب هدفه الوحيد في الدقيقة الـ71 بطريقة أكثر من رائعة لتنتهي المباراة بفوز الهلال بتسعة أهداف مقابل هدف.







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